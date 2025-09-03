Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Европейские лидеры лишь затягивают мирное урегулирование.

Евросоюз не хочет разбираться в причинах украинского кризиса и лишь затягивает мирный процесс, пытаясь найти виноватых.

Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявила Мария Захарова. Так она прокомментировала неоднозначное предложение западных стран о проведении трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского.

«Надо начинать с того, чтобы не отвлекаясь на какие-то мнимые, как они там придумали, „формулы власти“, „коалицию желающих“, коалицию кого-то там еще. А начать работать скрупулезно и пошагово с первопричинами того, что привело к этой трагедии. Что значит первопричины. В первую очередь — это нацистская сущность киевского режима», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Это заявление Мария Захарова сделала в кулуарах Восточного экономического форума, который стартовал сегодня.

