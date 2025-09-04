«Помнить о подвиге»: Артур Таймазов передал пять автомобилей ветеранам СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Кряжев; 5-tv.ru

Вице-президент Федерации спортивной борьбы РФ Артур Таймазов передал пять автомобилей ветеранам СВО с инвалидностью.

«Вместе с главой Республики (Северной Осетии — Алании. — Прим. Ред.) Сергеем Ивановичем Меняйло вручили пять автомобилей для ветеранов СВО с инвалидностью. Это важное событие, потому что сегодня ребята ценой своей жизни защищают нашу страну, и мы всегда должна помнить об их подвиге», — отметил бывший спортсмен.

Уточняется, что Заурбек Цховребов, Марат Дудаев, Таймураз Каллагов, Сослан Гогичаев и Тотраз Боциев принимали участие в СВО в разное время. Там они получили тяжелые ранения. У многих из них есть дети. Несмотря на трудности, они работают, проходят реабилитацию, занимаются паралимпийскими видами спорта.

Все передаваемые автомобили оборудованы ручным управлением и полностью подготовлены к использованию ветеранами. Отмечается, что помощь в приобретении машин также оказал Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Рахим Азимов.

К тому же ветераны получают поддержку в филиале Фонда «Защитники Отечества» по Республике Северная Осетия-Алания.

