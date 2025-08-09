Столичные НКО объединили неравнодушных москвичей для помощи бойцам СВО

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Горожане передают гуманитарную помощь, навещают военных в госпиталях, пишут им письма и просто остаются рядом.

В столице работают десятки некоммерческих организаций (НКО), которые объединили неравнодушных москвичей для поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Они передают гуманитарную помощь, навещают бойцов в госпиталях, пишут им письма и просто остаются рядом. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«За два года 31 некоммерческая организация, помогающая участникам специальной военной операции, получила поддержку конкурса грантов Мэра Москвы на сумму свыше 67 миллионов рублей. А в рамках конкурса грантов “Москва — добрый город” за три года 54 НКО смогли получить 140 миллионов рублей», — отметил Сергей Собянин.

Один из обладателей грантов — проект «Семейный круг: поддержка и воссоединение» Международного союза помощи и поддержки пациентов. Ветеранов СВО и семьи бойцов приглашают на кулинарные мастер-классы, которые проходят в том числе на территории Единого центра поддержки, где они, общаясь и готовя блюда, получают психологическую поддержку.

Фонд «Преображенская помощь» отправил более 20 гуманитарных грузов для мам и детей из Кременной, помог детскому дому в Донецке, передал автомобиль УАЗ военным, находящимся на луганском направлении, и спортивную форму юным хоккеистам Запорожской области. В Москве волонтеры фонда шьют постельное белье и полотенца, вяжут шерстяные носки и собирают подарки.

Центр поддержки семьи и детства «Ладошка счастья» за прошедший год отправил около двух тонн гуманитарной помощи, собрал одежду и средства личной гигиены для раненых, которые проходят лечение в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко.

Сегодня 176 НКО, поддерживающих участников СВО и их семьи, сотрудничают с коворкинг-центрами. На этих площадках командам некоммерческих организаций помогают печатать полиграфическую продукцию и выделяют помещения для встреч во всех административных округах столицы.

Среди организаций, сотрудничающих с коворкинг-центрами, — военно-патриотическое объединение «Пламя», которое производит пластиковые расходники, его члены регулярно ездят в зону специальной военной операции.

Каждый может поддержать участников СВО через благотворительном сервисе портала mos.ru в разделе «Участникам боевых действий». Всего в адрес представленных в категории организаций собрано более 19 миллионов рублей.