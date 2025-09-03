Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мероприятие проходит в рамках Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ–2025).

В честь 80-летия Победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны во Владивостоке началось шествие с большой Георгиевской лентой.

Уточняется, что мероприятие проходит в рамках Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ–2025). В шествии принимают участие делегаты из дальневосточных регионов, военнослужащие специальной военной операции (СВО), ветераны боевых действий и просто все желающие.

Мероприятие проходит на набережной Дальневосточного федерального университета.

В преддверии экономического форума во Владивостоке высадили 80 деревьев. Они станут символом процветания и уважения к подвигам героев, которые приближали окончание Великой Отечественной войны.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как площадки и участники готовятся к открытию ВЭФ во Владивостоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.