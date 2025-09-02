На низком старте: площадки и участники готовятся к открытию ВЭФ во Владивостоке

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

В этом году форум отмечает свое десятилетие.

Разговор об укреплении связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона — продолжится во Владивостоке. Уже завтра там откроется Восточный экономический форум. В этом году саммит отметит свое десятилетие. В столицу Приморья уже съезжаются участники и журналисты.

Аэропорт Владивостока уже перешел на особый режим работы. В дни форума воздушная гавань примет и отправит рекордные 580 рейсов. Завершается подготовка и на площадке федерального университета. О том, как за эти десять лет форум поменял жизнь российского Дальнего Востока — корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Уже готовы десятки залов для сессий, конференций и переговоров. Но все еще за сутки до начала форума тысячи квадратных метров Дальневосточного федерального университета — одна большая стройплощадка. Здесь свои презентационные стенды собирают крупные госкомпании, министерства и ведомства. Все для того, чтобы ярко и эффектно заявить о своих возможностях.

Три университетских корпуса внутри практически перестроены. Всюду технологичные декорации: мультимедиа, свет, звук и тонны стекла, бетона и пластика с невероятным вниманием к деталям. Если цветы — то дальневосточные лианы и папоротники. Их заготавливали несколько месяцев.

«Растения горшечные и срезанные — папоротники нескольких видов, елка, фисташка», — рассказала флорист Ольга.

Чтобы не заблудиться в этом лабиринте гостям, а они приедут из более чем 50 стран, будут помогать около тысячи волонтеров.

«ВЭФ всегда демонстрирует прагматичность и открытость. Сейчас независимо от геополитических условий, от того, какие нам навязывают подходы, ВЭФ, если посмотреть на состав участников, всегда показывает, что интерес к российской экономике, к России в целом, очень велик», — отметил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ВЭФ Игорь Павлов.

Деловая часть Восточного экономического форума — это сотни одновременно происходящих событий.

«На Русском острове уже готова к работе и мобильная студия „Известий“. Все три дня с полей форума — актуальные интервью и самые важные спикеры», — рассказал корреспондент.

Все про макрорегион — развитие российского Дальнего Востока.

Гостей встречает инсталляция от Министерства по развитию Дальнего востока и Арктики. В этом году она полностью посвящена десятилетней истории форума, тем решениям, которые были приняты или прозвучали на полях Восточного экономического форума.

«ВЭФ — это плюс 10 триллионов инвестиций в развитие Дальнего Востока. ВЭФ — это более 80 новых федеральных законов и основополагающих нормативных актов, которые регулируют развитие Дальнего Востока. Конечно, можно было бы сказать, что так или иначе политика разворота на Восток привела бы к принятию этих актов, но никто не знает, насколько дольше бы занял процесс, и никто не знает, с какими трудностями пришлось бы столкнуться. Это, конечно же, 165 тысяч созданных рабочих мест. Нужно понимать, что ВЭФ, если хотите, это витрина достижения народного хозяйства в самом лучшем смысле этого слова», — рассказал кандидат экономических наук, доцент школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.

Этот экономический форум просто заставил 38% страны, столько территории занимает Дальний Восток, развиваться быстрее и жить качественно лучше.

«Здесь квартира с ремонтом и какой ремонт, я была очень счастлива и думаю, как же нам в жизни повезло и какие случаются чудеса», — рассказала многодетная мать Валерия Маковозова.

Все это чудо в жизни Валерии случилось по следам экономического форума: дальневосточная ипотека под 2% — это решение президент озвучил на полях ВЭФ. Здесь же три года назад презентовали концепцию города-спутника Владивостока, где эта квартира находится.

Ежегодно сдаются тысячи квадратных метров арендного жилья. Особые экономические условия, созданные на ВЭФ, например территории опережающего развития, привлекают бизнес. Дальний Восток теперь сам обеспечивает себя стройматериалами. В прошлом году во время форума открылся новый завод полипропиленовых труб.

«Обеспечен четырьмя технологическими линиями, которые могут производить трубы до 1200 миллиметров. Это очень большие трубы, которые выдерживают давление до 20 атмосфер, которые подходят для любых применений внутри городов и межпоселковых и магистральных объектов», — отметил президент группы компаний «Полипластик» Лев Говриловский.

В Забайкалье в этом году открыли семь новых школ — больше, чем за предыдущие пять лет. В 2018 году регион стал частью Дальнего Востока, и сюда поехали люди по программе «Дальневосточный гектар» — семьями. А детям нужно учиться.

«Главное — ребенок счастлив и доволен, а мы счастливы за них», — поделилась многодетная мать Кристина Шароборина.

За годы Восточного экономического форума изменился сам Русский остров. Во время ВЭФ-2023 президент открыл здесь филиал Центральной музыкальной школы — лучший в стране. На площади в несколько тысяч гектаров — учебные корпуса и общежития для талантливых детей и преподавателей.

«Ребята попадают к нам на обучение из разных регионов, не только Дальнего Востока. Очень серьезный отбор», — рассказала Наталья Мальцева, директор филиала ЦМШ «Приморский».

Вопросы продовольственной безопасности обсуждаются с первого форума в 2015 году. И вот в Якутии и на Камчатке уже работают огромные тепличные комплексы. Из совсем экзотики: создан соколиный центр, где разводят и обучают редчайших ловчих птиц, в которых очень заинтересованы партнеры с Ближнего Востока.

Даже международная повестка форума — это всегда про Дальний Восток и его возможности. За десять лет здесь, на Русском, побывали лидеры всех государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Многие уже вне политики, но обозначенный президентом России азиатский курс развития и сотрудничества оказался верным — взаимовыгодным.

«С первого форума во Владивостоке самое популярное место у гостей — это улица Дальнего Востока. На берегу Японского моря, где расположены павильоны каждого дальневосточного субъекта. Здесь же находится и главная культурная сцена экономического форума. Несмотря на то, что сегодня идет дождь, репетиционный процесс не прекращается ни на минуту», — показал корреспондент.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.