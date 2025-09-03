Тыква всему голова: как провести полноценный детокс организма после лета

Фото: www.globallookpress.com/Mark Bialek

Осенью особенно важно восстановить биоритмы.

Для восстановления организма после лета стоит добавить в рацион тыквенные семечки и масло тыквы. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-терапевт, взрослый и детский нутрициолог Ирина Тюрина.

«Нужно добавить в рацион тыквенные семечки и масло тыквы. Дополнительно полезно употребление клетчатки — например, семян льна или псиллиума, которые поддерживают работу желудочно-кишечного тракта и способствуют его очищению», — отметила специалист.

По словам Тюриной, чтобы дать пищеварительной системе «отдохнуть» после лета необходимо кушать блюда, приготовленные на пару или в духовке. К тому же специалист отметила, что не стоит употреблять речную рыбу, из-за риска заражения паразитами при недостаточной термической обработке продукта.

Кроме того, эксперт предостерегла от чрезмерного употребления фруктов. Переизбыток содержащихся в них фруктозы и сахарозы может привести к дополнительной нагрузке на поджелудочную железу и печень.

Также врач заявила, что для мягкого запуска процесса восстановления взрослому человеку рекомендуется в сутки пить не менее 30 миллилитров чистой воды на килограмм веса.

«Утром натощак рекомендуется пить теплую воду с лимоном, а также за 15–20 минут до приема пищи — теплую воду без добавок», — уточнила Тюрина.

Регулярная физическая активность, массажи, бани и сауны, по словам специалиста, положительно влияют на лимфатическую систему. Кроме того, врач напомнила о необходимости полноценного сна.

«Лето часто сопровождается нарушением режима сна. Осенью особенно важно восстановить биоритмы, поскольку именно во сне активно работают механизмы детоксикации и гормональной регуляции. Рекомендуется ложиться не позже 23:00, спать в прохладном помещении с плотными шторами (или в маске для сна), не менее 7–8 часов в сутки», — рассказала эксперт.

