Оборот модной индустрии Москвы вырос в 1,5 раза за пять лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Представителям столичной отрасли доступно множество инструментов для развития своего бизнеса и продвижения бренда в России и за рубежом.

За пять лет суммарный оборот модной индустрии столицы вырос в 1,5 раза и по итогам 2024 года превысил 255 миллиардов рублей. Московские бренды продолжают расширять свое присутствие на отечественном и международном рынках, в том числе благодаря городским программам. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

«Продвижение столичных производителей в России и за рубежом — важное направление нашей работы. Один из ключевых инструментов — программа „Сделано в Москве“. Каждый пятый ее резидент относится к модной индустрии. В онлайн-шоуруме проекта представлено 15 тысяч предметов одежды, обуви, аксессуаров и украшений. Это больше 40 процентов от общего количества товаров», — рассказала Наталья Сергунина.

Помимо онлайн-площадки, бренды размещают свою продукцию на полках пяти фирменных офлайн-магазинов, участвуют в городских событиях и крупных профильных мероприятиях.

В рамках проекта «Лето в Москве» открыты арт-павильоны программы «Сделано в Москве». В двух из них — на Кузнецком Мосту и Болотной площади — можно собрать модные образы.

От грантов до экспортных контрактов

Предпринимателям доступны и другие инструменты для развития своего бизнеса. Например, представители индустрии могут получить грант на патентование продукции в России и за рубежом, провести пилотное тестирование новых материалов на городских площадках, взять льготный кредит, подобрать помещение для производства, возместить затраты на оборудование и обучение сотрудников.

Московский экспортный центр регулярно организует выезды на международные выставки и форумы. Так, в апреле столичные дизайнеры в рамках бизнес-миссии побывали на Kazakhstan Fashion Week в Алма-Ате.

География экспорта московских модных брендов охватывает такие перспективные рынки, как Китай, Индия, Малайзия и Объединенные Арабские Эмираты. На сайте центра также можно найти список зарубежных онлайн-платформ, доступных для размещения товаров.

Наладить международные контакты можно и не выезжая из города. 2 сентября в столице завершается пятая Московская неделя моды. Масштабное отраслевое событие объединяет сразу несколько форматов: деловую программу с участием международных экспертов, показы коллекций, открытый маркет для горожан и туристов, а также шоурум для бизнес-переговоров. Такой подход предоставляет дизайнерам возможность познакомиться с иностранными коллегами, обменяться опытом, обсудить тенденции в индустрии, презентовать свои работы широкой аудитории и найти новые рынки сбыта.

За четыре предыдущих сезона участники Московской недели моды договорились о заключении контрактов на общую сумму 660 миллионов рублей.

