«По всем направлениям»: Лукашенко проводит встречу с Си Цзиньпином в Тяньцзине

Переговоры проходят в рамках саммита ШОС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин проводят встречу в Тяньцзине в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает Telegram-канале «Пул Первого».

«Сейчас мы учимся у вас по всем направлениям — от военно-промышленного комплекса до товаров народного потребления», — отмечается в публикации.

Нынешний саммит ШОС очень важен для Белоруссии, так как в этом году страна впервые участвует в нем как полноправный член организации. Республика стала участником объединения 4 июля 2024 года, на второй день саммита в Астане.

Ранее президент Белоруссии заявил, что привезет в Китай для зарубежных коллег на саммит Шанхайской организации сотрудничества в качестве подарков льняные мешки с картофелем. В дополнение Лукашенко обещает подарить коллегам и рапсовое масло, производством которого также славится республика.

