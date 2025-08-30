«Искреннее уважение»: Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российский лидер высоко оценил многолетнюю работу своего белорусского коллеги.

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения, об этом сообщили в Кремле.

В поздравительной телеграмме российский лидер отметил весомый вклад президента Белоруссии в укрепление дружественных отношений и расширение многопланового сотрудничества между двумя странами.

«Своей многолетней деятельностью на посту главы государства Вы снискали искреннее уважение и у белорусских граждан, и у россиян. Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие дружественных отношений и многопланового сотрудничества между нашими странами», — говорится в телеграмме президента России.

Путин ранее подписал указ об увеличении числа стипендий для молодых ученых и конструкторов, занятых в сфере передовых разработок вооружений. Документ был опубликован 30 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, количество стипендий для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических специалистов, работающих в организациях, выполняющих государственный оборонный заказ, возрастет до 650 в год. Кроме того, до 1950 стипендий ежегодно будет предоставляться молодым специалистам и сотрудникам в возрасте до 35 лет включительно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.