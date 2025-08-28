Концерты, шоу и спектакли: 138 мероприятий ожидают Москву в День города

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

День рождения столицы будут отмечать 13 и 14 сентября.

День города в Москве отметят 13 и 14 сентября. Запланировано 138 праздничных мероприятий в разных районах города. Об этом сообщили на портале мэра Москвы.

В первый день на Поклонной горе пройдет праздничный концерт, во второй же ожидается патриотический фестиваль «Музыка гордых», посвященный Году защитника Отечества.

На ВДНХ возле фонтана «Дружба народов» организуют пять тематических площадок, где проведут шоу со спецэффектами «Кольца Москвы» и музыкально-литературные спектакли. Московский физико-технический институт приглашает на технологические мероприятия и мастер-классы в музей «Атом», они пройдут на территории парка.

В Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова можно будет прикоснуться к миру медицины на фестивале «Пирогов-фест». Кроме того, кинопарк «Москино» приглашет на концерт-мюзикл «А я иду шагаю по Москве», гостей также ждет представление цирка-шапито. В программе заявлены выступления известных исполнителей и именитых цирковых артистов.

Тематические мероприятия пройдут не только в 20 парках Москвы, но и в городских музеях.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в столице завершается фестиваль «Лето в Москве».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.