Столичные школьники проводят акции по сбору необходимых вещей для участников СВО

Дети передают бойцам коробки с сухими обедами, протеиновыми батончиками, кофе, чаем и многим другим.

Ученики столичных школ вместе с педагогами и родителями регулярно помогают участникам специальной военной операции (СВО), а также их семьям. Об этом сообщает портал mos.ru.

Дети собирают продукты и товары первой необходимости, отправляют подарки, сделанные своими руками. Более того, они придумывают акции и делятся своим опытом со сверстниками.

Директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит рассказал, что волонтерство сейчас очень популярно у подростков.

«До 30 сентября столичные школы примут участие в акции „Соберем ребенка в школу“. Учащиеся каждый год вместе с родителями выбирают подарки для своих сверстников на новых территориях, чтобы так выразить им заботу и поддержку», — сказал Левит.

Многие из москвичей поддерживают жителей новых территорий России на протяжении трех последних лет.

