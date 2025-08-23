Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

«Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву», — сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали при атаке украинских БПЛА в городе Петров Вал в Волгоградской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Бочаров.

В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь, их жизням ничего не угрожает.

Такжек в результате падения обломков вражеского дрона произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг был локализован, угрозы близлежащему населенному пункту нет.

