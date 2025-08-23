Собянин: в Москве появилось два новых технопарка

Фото: © РИА Новости

Один из них находится в Зеленограде.

В столице открылись два новых технопарка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Один технопарк расположен на Новомосковской улице. Современный комплекс состоит из телевизионных студий, дикторских, монтажных, эфирных комнат, а также офисов и коммерческих центров для обработки данных.

Сергей Собянин сообщил, что туда скоро смогут въехать телевизионный канал, радиохолдинг и компании-разработчики программного обеспечения для ТВ.

Второй технопарк открылся в Зеленограде. Он состоит из трех лабораторных комплексов и трех производственных корпусов. Мэр города пояснил, что в будущем в этих помещениях будут создавать электронику, радиотехнику и нанотехнологии.

В пресс-службе Сергея Собянина добавили, что в настоящее время в столице функционирует 47 технопарков, где работают больше 74 тысяч человек. Они помогают развивать город, а также укрепляют позиции российской столицы в качестве центра передовых технологий.

