Собянин: на юго-востоке Москвы продлят трамвайную линию

Будет обустроена пересадка на станцию МЦК Угрешская.

На юго-востоке Москвы увеличат действующую трамвайную линию. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На Угрешской улице продлят действующую трамвайную линию на 900 метров с обеспечением пересадки на станцию МЦК Угрешская», — написал он.

Собянин добавил, что будет построено здание конечной станции трамвайной ветки с организацией отстойно-разворотной площадки и надземный переход через железнодорожные пути рядом с Шоссейном Проездом.

А для удобства жителей в районах Южнопортовый и Печатники планируется обновление и строительство шести километров пешеходных и автомобильных дорог. Работы затронут Угрешскую и Южнопортовую улицу и 2-й и 3-й Угрешский проезды.

Ранее 5-tv.ru писал о начале строительства станции метро «Гольяново». Станция будет расположена на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц и войдет в состав Арбатско-Покровской линии.

Идет подготовка для начала работы двух тоннелепроходческих комплексов. Первый щит на участке «Щелковская» — «Гольяново» должен пойти уже в ноябре, второй — чуть позже.

