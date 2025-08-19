Свыше 260 тысяч гостей посетили форум «Беспилотные системы: технологии будущего»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В рамках масштабного мероприятия, которое стало частью форума «Москва 2030», представили последние достижения в области робототехники, автоматизации и искусственного интеллекта.

В рамках форума «Москва 2030» в инновационном центре «Сколково» с 7 по 17 августа прошел первый международный форум «Беспилотные системы: технологии будущего». Его провели по поручению Президента России.

«Международный форум “Беспилотные системы: технологии будущего” объединил более 260 тысяч человек, включая ведущих экспертов, разработчиков, производителей и экспортеров более чем из 60 стран мира. Это масштабное событие стало площадкой для обмена передовыми знаниями, инновационными идеями и лучшими практиками в области беспилотных технологий. В рамках форума были представлены последние достижения в области робототехники, автоматизации и искусственного интеллекта. Мероприятие стало ярким примером того, как Россия активно внедряет передовые технологии», — отметила Кристина Кострома, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Частью масштабного мероприятия стал проектно-образовательный интенсив «Архипелаг», национальные соревнования с участием зарубежных спортсменов, Кубок Мэра Москвы по гонкам дронов, а также деловая программа, во время которой обсудили актуальные вопросы индустрии. Кроме того, гости побывали на выставке последних достижений в области беспилотных систем, приняли участие в мастер-классах по управлению дронами и посетили магазин будущего.

