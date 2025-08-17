Собянин: детям участников СВО доступно более 170 специальностей для стажировки

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Юные москвичи пробовали себя в разных сферах: образовании, транспорте, информационных технологиях, промышленности и строительстве.

Проект «Стажировки» помогает подросткам получить первый профессиональный опыт. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

Проект начал работу семь лет назад для ребят 14–18 лет из многодетных и неполных семей, а также из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В 2023-м к нему присоединились дети участников специальной военной операции, за три года стажировку прошли более 1,6 тысячи ребят. В 2025 году в проекте приняли участие почти 800 детей, это на 60 процентов больше, чем в прошлом.

«Юные москвичи пробовали себя в разных сферах — образовании, транспорте, информационных технологиях, промышленности и строительстве. На выбор представили свыше 170 специальностей более чем в 180 организациях», — написал Мэр Москвы.

