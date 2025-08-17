Собянин: В Москве разработали и запустили логистического лабораторного робота

Фото: ВКонтакте/Сергей Собянин/mossobyanin

Он оснащен системой навигации, видеокамерами и датчиками безопасности.

На базе Московского научно-практического центра лабораторных исследований стартовал пилотный проект по внедрению логистического робота. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В рамках тестирования «механический помощник» будет загружать в свою тележку материалы для исследований, а также выгружать их. Сейчас эту работу выполняет несколько людей, отрываясь от более важных задач.

За один раз лабораторный робот может перемещать 800 пробирок с биоматериалами. В дальнейшем такие «помощники» будут работать полностью в автономном режиме.

«Робот поможет повысить качество диагностики, безопасность транспортировки материалов, автоматизирует рутинные процессы», — пояснил Сергей Собянин.

У «механического помощника» есть система навигации, видеокамеры для сканирования QR-кодов на полу, а также он оснащен функцией аудиоинформирования персонала и датчиками безопасности.

После завершения тестирования эту технологию хотят внедрить в другие городские учреждения.

