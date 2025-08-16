«Как будто они старые друзья»: мировые СМИ о встрече Путина и Трампа

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Переговоры лидеров России и США вызвали широкий резонанс в зарубежной прессе.

В Анкоридже на Аляске проходит историческая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, посвященная решению украинского вопроса. 5-tv.ru проанализировал молниеносную реакцию на беседу лидеров со стороны иностранных СМИ.

Немецкая Bild акцентирует внимание на глубоко символичном моменте, когда Трамп аплодировал Путину на красной дорожке после выхода лидеров из самолетов — жест, который нечасто увидишь между противниками в таком формате. Это прокомментрировал мериканский политолог Джонатан Кристол:

«Трамп приветствовал Путина так, будто они были старыми школьными друзьями, обсуждающими новые бизнес-возможности, а не двумя мировыми лидерами, обсуждающими судьбы миллионов людей».

По информации The Guardian, президенты вместе сели в президентский лимузин The Beast, а Путин выглядел расслабленным и улыбался — все происходящее настраивает на атмосферу, которую СМИ называют «win-win», выгодную обеим сторонам.

«На кону не меньше, чем судьба Украины и безопасность Европы», — подчеркивает Bloomberg.

Журналисты отмечают стиль дипломатии — идущий саммит резко контрастирует со встречей американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским зимой этого года в Белом доме, обращает внимание NBC.

CNN же сообщает, что европейские дипломатические круги «тяжело смиряются» с тем, что Путина встречают в США с почестями и красной дорожкой. Это подчеркивает напряженность, которая накладывается на символику события.

А вот американский The New York Times отмечает редкость кадров, на которых два лидера садятся в лимузин без переводчиков. Владимир Путин обладает высоким уровнем владения английским языком для ведения беседы.

Формат встречи «три на три» — с участием глав государств и глав МИД, по обеим сторонам — воспринимается как сбалансированное решение, напоминая о желании смягчить бывшие планы «вдвоем без советников». The Guardian отмечает, что это должно успокоить обеспокоенность европейцев.

«Вероятно, союзник с Аляски — это начало чего-то большого, и публикация сегодня говорит о том, что саммит — это одновременно медийное шоу и дипломатическое испытание», — подытоживает британское издание.

