Амбициозный прогноз: чего ждут от встречи Путина и Трампа в мире

Встреча Путина и Трампа может стать новой отправной точкой в отношениях США и РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Обе делегации относятся к переговорам с осторожным оптимизмом.

Встреча президентов пройдет, в том числе, при участии делегаций. Что говорит о масштабах повестки — от санкций и экономики до Арктики и стратегической стабильности. Особое внимание украинскому конфликту и вероятным договоренностям по контролю над вооружениями. Какие прогнозы делают эксперты? И сумеют ли государства снова стать ближе? Из Анкориджа корреспондент «Известий» Максим Прихода.

К этому крошечному, по меркам США городку, в Анкоридже всего примерно 300 тысяч населения, сейчас прикованы взгляды всего мира. Ожидается, что переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа должны положить начало не только мирному урегулированию украинского конфликта, но и стать новой отправной точкой в отношениях двух великих держав. Прогноз — амбициозный.

Если команда Байдена полностью отрицала возможность диалога, то новая американская администрация с первых дней пыталась наладить контакт. Череда звонков, визиты спецпосланников, переговоры на уровне делегаций. И вот теперь — кульминация. Встреча на высшем уровне.

Обе делегации подходят к переговорам с осторожным оптимизмом. Помощник российского президента Юрий Ушаков заранее отметил: настрой — деловой. В приоритете — сближение позиций. А глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул: хорошо, что можно говорить без посредников.

«Важно, что диалог продолжается, надеемся на конструктивный диалог. Очень много дезинформации о России и, безусловно, есть важная возможность донести четко позицию России до американской стороны», — пояснил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

А Трамп перед вылетом на Аляску дополнил:

«Я думаю, что президент Путин установит мир. Думаю, что и Зеленский согласится на это. Если все это удастся наладить, то будет здорово», — отметил американский президент.

Очевидно, что в центре внимания — урегулирование украинского конфликта. Именно «предложение, которое можно обсуждать», и привело российскую делегацию на противоположный берег Берингова пролива, и уже сейчас американские мейнстримовые СМИ называют встречу на Аляске большой победой российского лидера.

«Россия и Украина договорились: саммит Трампа — большая победа для Путина», — пишет The New York Times.

Больше всего Украину и Запад сейчас волнует вопрос территориальных уступок, там даже обреченно признают: это неизбежно. Британские аналитики открыто заявляют, что ВСУ до сих пор не могут оправиться от нашего дерзкого прорыва.

«Если русские возьмут Краматорск, по сути, в их руках окажется весь Донбасс. Им удалось продвинуться довольно далеко, примерно на 15–20 километров, что в условиях этого конфликта — внушительное расстояние», — заявил профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледжа Майкл Кларк.

Однако незадолго до встречи во время телефонного разговора с европейскими коллегами Трамп якобы заявил, что территориальный вопрос обсуждать сейчас не будут. Возможно, он сказал это лишь для того, чтобы унять вой с другой стороны земного шара, который, чем ближе саммит, тем громче. Мерц, Макрон, Стармер — все, кого забыли спросить, — в панике.

«Ситуация сложная, потому что мы имеем дело не только с российским президентом, но и с американским, относительно которого мы не можем быть уверены, действительно ли для него важны будущее и безопасность Украины и Европы», — заявил бывший посол Германии в России Рюдигер фон Фрич.

Владимир Путин в преддверии встречи тоже совершил несколько международных звонков, и зарубежные партнеры России эти переговоры очень ждут.

«Политический Запад впал в панику и стал все больше склоняться к мирным переговорам», — пишет InfoBRICS.

Впрочем, и помимо Украины у двух великих держав хватает тем для обсуждения: от стратегической безопасности до взаимной торговли, от авиасообщения до восстановления работы посольств — получить визы для журналистов даже на этот саммит было непросто.

«США постепенно отменяют санкции, больше не вводя их против новых компаний. Возможно, это сигнал России о заинтересованности в экономическом сотрудничестве. Трамп сам сказал, что он мог бы снова вести бизнес с Россией даже без разрешения этого конфликта», — отметил профессор Кельнского университета, политолог Томас Йегер.

Свои прогнозы, точнее, надежды относительно того, что произойдет в следующие часы в Анкоридже, высказывают и простые жители — те, кто несет в себе часть русской культуры: прихожане собора Святого Иннокентия, которые всю неделю молились о том, чтобы переговоры прошли успешно.

«У нас есть что-то общее, у нас есть общая история, а там, где есть общая история, возможно, будет и большее взаимопонимание», — поделился архиепископ Алексий.

И несмотря на то, что в каждом из вопросов, которые будут обсуждать лидеры двух стран, много противоречий, нельзя не отметить явное желание обеих сторон договориться. Оно прослеживается не только в предварительных заявлениях, но и в символизме места действия. Саммит пройдет под звон православных колоколов, под шелест берез — в месте, которое когда-то было Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.