Трибуны поставили по линейке: на Аляске готовят пресс-центр к саммиту

На Аляске по линейке готовят пресс-центр к саммиту России и США

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Организаторы подошли к вопросу тщательно — встреча Владимира Путина и Дональда Трампа должна пройти без нюансов.

Зал пресс-конференции по итогам саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа подготовлен. Кадры из места сбора журналистов обеих сторон показал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

«Исторический момент — Владимир Путин встречается с Дональдом Трампом, чтобы найти точки соприкосновения. В фокусе внимания, конечно, украинский конфликт. Без его завершения невозможно построение нового миропорядка», — рассказал он.

У организаторов перфекционизм присутствует во всем. Встреча на высшем уровне должна пройти без заминок. Даже трибуны для лидеров расставили по линейке — расстояние равное для каждого.

Зал поделен на две части — одна сторона для российских представителей СМИ, другая для американских журналистов.

В Анкоридже, штат Аляска состоится встреча лидеров России и США. Президенты проведут переговоры в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Саммит стал первой личной встречей сторон за несколько лет и сосредоточен на урегулировании конфликта вокруг Украины и вопросах безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, чего ждут от встречи Путина и Трампа в мире.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.