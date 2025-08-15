Лавров и Ушаков примут участие переговорах в формате «три на три»

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Историческая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске начнется в ближайшие минуты.

Во время переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом в формате «три на три» от российской стороны будут присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

С аамериканской стороны к Трампу присоединятся госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

Несколько минут назад самолеты двух лидеров приземлились в аэропорту Анкориджа. Трамп лично приветствовал Владимира Путина на красной ковровой дорожке аплодисментами. После этого президенты крепко пожали друг другу руки и после протокольного фотографирования отправились к месту переговоров на одном автомобиле.

В Анкоридже, штат Аляска, проходит встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Лидеры двух стран ведут переговоры в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Саммит стал первой личной встречей президентов за несколько лет и сосредоточен на урегулировании конфликта вокруг Украины и вопросах безопасности.

Это первый визит Владимира Путина в США за десятилетие. Последний раз российский лидер приезжал в 2015 году, чтобы выступить на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Предыдущий саммит Путина и Трампа проходил в 2018 году в Хельсинки.

Выбор Аляски не случаен: когда-то это была русская территория, проданная США в 1867 году за 7,2 миллиона долларов — примерно по два цента за акр. База Эльмендорф-Ричардсон, где идет встреча, стратегически важна со времен Холодной войны и подходит для закрытого и безопасного формата переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщил, чего ждут от встречи Путина и Трампа в мире.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.