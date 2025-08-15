Лавров оценил возможность снятия с России санкций США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ранее американская сторона заявляла о том, что США готовы снять ограничения или их часть в качестве поощрения.

США могут снять санкции с некоторых стран. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил в беседе с РИА Новости.

«С кого-то снимут обязательно, это точно» — ответил Лавров на вопрос о возможности устранения ограничений.

Ранее американская сторона заявляла о том, что США готовы снять антироссийские санкции или их часть в качестве поощрения, если саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пройдет успешно.

К этой минуте самолеты двух лидеров уже приземлились в аэропорту Анкориджа. Как сообщал 5-tv.ru в воздушной гавани введены беспрецедентные меры безопасности, а красную ковровую дорожку к трибуне с надписью «Аляска — 2025» тщательно пылесосили. Через несколько минут ожидается, что президенты выйдут из своих самолетов. Белый дом заявлял, что Дональд Трамп планировал лично встречать Владимира Путина у трапа.

В Анкоридже, штат Аляска, предварительно, в 22:00 по московскому времени состоится встреча лидеров России и США. Президенты проведут переговоры в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Саммит стал первой личной встречей сторон за несколько лет и сосредоточен на урегулировании конфликта вокруг Украины и вопросах безопасности.

После беседы тет-а-тет с участием переводчиков лидеры продолжат работу в расширенном составе. В российскую делегацию входят Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Антон Силуанов и Кирилл Дмитриев. Со стороны США присутствуют Джей Ди Вэнс, Марко Рубио, Стив Уиткофф и Скотт Бессент.

