Сдувают пылинки: место саммита Путина и Трампа готовят основательно

Reuters

Встреча, предварительно, начнется в 22:00 по московскому времени.

К встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа готовятся основательно. На месте саммита — военной базе Эльмендорф-Ричардсон в штате Аляска — разложили красную ковровую дорожку и пропылесосили приветственную трибуну с надписью «Аляска-2025». Видео публикует Reuters.

Ожидается, что президенты обменяются рукопожатиями именно в этой части аэродрома на фоне четырех истребителей пятого поколения F-22, которые поставила сторона США.

Организация саммита заняла рекордно короткое время. Объявление о встрече появилось сначала в соцсетях Дональда Трампа, а спустя 20 минут его подтвердил. Организаторы отмечают, что выбор Аляски подчеркивает соседство двух стран и готовность к прямому диалогу.

