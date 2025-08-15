Рубио и Уиткофф присоединятся к Трампу для участия переговорах в формате «три на три»

Фото: www.globallookpress.com/Freddie Everett/Us State

Белый дом объявил состав американской делегации на встречу с Россией.

В переговорах с российской стороной президента США Дональда Трампа будут сопровождать государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

Оба чиновника имеют опыт в международных переговорах: Рубио — в сфере внешней политики, Уиткофф — в вопросах международного бизнеса и инвестиций. Белый дом ожидает, что их участие усилит позиции США на переговорах.

В Анкоридже, штат Аляска, проходит встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Лидеры двух стран ведут переговоры в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Саммит стал первой личной встречей президентов за несколько лет и сосредоточен на урегулировании конфликта вокруг Украины и вопросах безопасности.

Это первый визит Владимира Путина в США за десятилетие. Последний раз российский лидер приезжал в 2015 году, чтобы выступить на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Предыдущий саммит Путина и Трампа проходил в 2018 году в Хельсинки. В Кремле отмечают, что встреча на Аляске логична, поскольку Россия и США — соседние страны, разделенные лишь Беринговым проливом.

