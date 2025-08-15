Встреча Трампа и Путина пройдет в формате «три на три»

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Лидеры изменили формат переговоров, расширив состав участников.

Белый дом сообщил, что ранее планировавшаяся встреча президентов США и России в формате один на один теперь пройдет в расширенном составе — по три представителя с каждой стороны.

Такой шаг, по словам американских чиновников, позволит более полно охватить весь спектр тем, включая экономику, безопасность и двустороннее сотрудничество. Информации о том, кто присоединится к российскому лидеру пока нет.

«Ранее запланированная встреча президента Трампа и президента Путина в формате „один на один“ теперь состоится в формате „три на три“. К Трампу присоединятся госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф», — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, ее слова приводит пул журналистов администрации американского лидера.

В Анкоридже, штат Аляска, пройдет встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Лидеры будут вести переговоры в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Саммит будет первой личной встречей президентов за несколько лет и сосредоточен на урегулировании конфликта вокруг Украины и вопросах безопасности.

Это первый визит Владимира Путина в США за десятилетие. Последний раз российский лидер приезжал сюда в 2015 году, чтобы выступить на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Предыдущий саммит Путина и Трампа проходил в 2018 году в Хельсинки. В Кремле отмечают, что встреча на Аляске логична, поскольку Россия и США — соседние страны, разделенные лишь Беринговым проливом.

