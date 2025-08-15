Самолет Трампа приземлился на Аляске в преддверии встречи с Путиным

Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru

Президент США прибыл в Анкоридж для участия в переговорах с российским лидером.

Борт президента США Дональда Трампа приземлился в международном аэропорту Анкориджа. Прилет американского лидера стал финальной подготовкой к ключевой встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в ближайшие часы.

На повестке — международная безопасность, стратегическая стабильность и пути урегулирования конфликта на Украине.

В Анкоридже, штат Аляска, проходит встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Лидеры двух стран ведут переговоры в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Саммит стал первой личной встречей президентов за несколько лет и сосредоточен на урегулировании конфликта вокруг Украины и вопросах безопасности.

Это первый визит Владимира Путина в США за десятилетие. Последний раз российский лидер приезжал в 2015 году, чтобы выступить на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Предыдущий саммит Путина и Трампа проходил в 2018 году в Хельсинки. В Кремле отмечают, что встреча на Аляске логична, поскольку Россия и США — соседние страны, разделенные лишь Беринговым проливом.

