Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начались в Анкоридже

Журналисты завалили вопросами лидеров двух государств на первом появлении перед прессой.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед стартом саммита в Анкоридже проводят традиционную протокольную встречу. Как видно на кадрах, главы государств воздержались от реплик для прессы, несмотря активность журналистов.

После короткой фотосессии представителей прессы вежливо попросили удалиться и беседа в формате «три на три» продолжилась за закрытыми дверями. В повестке встречи — обсуждение вопросов международной безопасности и перспектив мирного урегулирования российско-украинского конфликта. И, как сообщала пресс-служба Кремля продлятся не менее 6-7 часов, а по их итогам ожидаются официальные заявления.

Ранее Дональд Трамп лично встретил российского лидера у трапа самолета, после чего они обменялись рукопожатием и короткими приветственными фразами. В качестве приветствия над головами президентов пролетели военные истребители. После чего главы государств сели в один лимузин и направились к месту проведения переговоров.

В Анкоридже, штат Аляска, проходит встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Лидеры двух стран ведут переговоры в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Саммит стал первой личной встречей президентов за несколько лет и сосредоточен на урегулировании конфликта вокруг Украины и вопросах безопасности.

Это первый визит Владимира Путина в США за десятилетие. Последний раз российский лидер приезжал в 2015 году, чтобы выступить на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Предыдущий саммит Путина и Трампа проходил в 2018 году в Хельсинки. В Кремле отмечают, что встреча на Аляске логична, поскольку Россия и США — соседние страны, разделенные лишь Беринговым проливом.

