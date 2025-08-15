Собянин: 15 многодетных семей Москвы получили почетный знак «Родительская слава»

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Награду вручил мэр.

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил почетный знак «Родительская слава города Москвы» 15 семьям. В своем Telegram-канале градоначальник с теплотой выразил благодарность.

«С 2009 года этой награды были удостоены 372 семьи. За последние 15 лет число многодетных семей в Москве выросло в 3,5 раза — сейчас их в столице больше 230 тысяч. Каждая из них получает всестороннюю поддержку города. Спасибо за ваш по-настоящему выдающийся подвиг любви, терпения и ответственности и за ваш вклад в будущее нашей страны», — написал Сергей в блоге.

Почетный знак «Родительская слава города Москвы» появился в 2009 году. Наградой отмечают родителей или усыновителей, проживших в Москве не менее 10 лет и воспитывающих пять или более детей.

Ранее 5-tv.ru сообщало, что на помощь многодетным семьям выделены 540 миллионов рублей.

После появления третьего малыша россияне получают единовременно 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, на Дальнем Востоке — миллион. Эти деньги получили уже две тысячи семей, траты бюджета составили 800 миллионов рублей в рамках софинансирования. Некоторым регионам, чтобы поддержать программу, нужны дополнительные средства. Поэтому правительство готово направить в данную сферу еще 540 миллионов. Их хватит на 1,2 тысячи семей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



