Выставка животных из приютов пройдет в Москве в рамках фестиваля «Моспитомец»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Также для гостей мероприятия будут организованы бесплатные ветеринарные консультации.

С 15 по 17 августа на Тверском бульваре в Москве пройдет фестиваль «Моспитомец», где всех любителей животных ждут бесплатные ветеринарные консультации и возможность забрать питомца из приюта, пишет mos.ru.

Это уникальное событие подарит возможность не только развлечься, но и заботиться о здоровье своих домашних любимцев.

На фестивале будет работать мобильная ветеринарная клиника, где профессионалы проведут бесплатные клинические осмотры, вакцинацию, чипирование и ультразвуковые исследования. Специалисты также помогут с уходом за питомцами, предоставив рекомендации по питанию и гигиене. Забота о здоровье животных — главный приоритет мероприятия.

Кроме того, в рамках фестиваля откроется лекторий, где гости смогут узнать о суперсервисе «Мой питомец», получить советы от ветеринаров и зооэкспертов, а также услышать трогательные истории волонтеров, работающих с бездомными животными. Лекции будут проходить в течение всего фестиваля.

Для любителей ухода за питомцами в ротонде будет работать станция экспресс-груминга, где можно сделать стрижку когтей, гигиенические процедуры и даже окрасить шерсть. После процедур владельцы смогут запечатлеть моменты в фотобудке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как проект «Город героев» укрепляет связь времен и поколений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.