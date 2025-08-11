Турникеты нового поколения представили на выставке «Та самая Москва»

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Скоро они появятся в столичном метро.

На выставке «Та самая Москва» в Манеже представили усовершенствованные турникеты, которые начнут эксплуатировать в столичной подземке уже в этом году.

На Центральной выставочной площадке «Манеж» показали новые модели — с цветовой индикацией статуса оплаты и виброоткликом для слабовидящих пассажиров. По заявлению организаторов, подсветка мгновенно сигнализирует об успешной или неуспешной транзакции, а тактильный сигнал помогает понять, открыт ли проход.

Конструкция турникетов адаптирована для работы как на вход, так и на выход, что особенно важно для перегруженных станций и потоков пассажиров. Зона валидации оптимизирована под цифровые способы оплаты: считыватели расположены так, чтобы быстро распознавать виртуальную «Тройку», систему быстрых платежей и другие бесконтактные методы. Также предусмотрен прием оплат по биометрии.

Новые решения рассчитывают повысить скорость пассажирского движения и удобство пользования метро, в том числе для людей с ограничениями по зрению. Демонстрация проходит в экспозиции, посвященной 90-летию Московского метрополитена, где выставлено множество артефактов прошлого и проектов будущего.

Выставка «Та самая Москва» работает в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» и продлится до 31 августа в ЦВЗ «Манеж». Посетители могут прийти ежедневно с 10:00 до 22:00, понедельник является выходным.

