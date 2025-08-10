Сергей Собянин поздравил строителей Москвы с профессиональным праздником

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мэр поблагодарил специалистов за вклад в развитие столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с Днем строителя.

Он подчеркнул, что столичные специалисты создают объекты, которые надолго остаются в истории города, и делают это с любовью к своему делу и Москве.

«Спасибо всем, кто строит Москву. Для нас и для будущих поколений», — написал мэр в своем Telegram-канале.

День строителя — один из значимых профессиональных праздников в России. Он отмечается во второе воскресенье августа и объединяет архитекторов, проектировщиков, инженеров, рабочих и всех, кто участвует в создании и благоустройстве городов. Традиция празднования ведет свое начало с 1956 года, когда был введен указ о его официальном установлении.

Сегодня московские строители реализуют масштабные проекты в сфере жилья, транспортной инфраструктуры и благоустройства. По словам городских властей, их труд меняет облик столицы и повышает качество жизни миллионов горожан.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что правительство РФ рассмотрит предложение ввести нулевую ставку по образовательным кредитам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.