Сергей Собянин рассказал, как в Москве выбирают деревья для озеленения города

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Для каждого пространства специалисты определяют оптимальный породный состав с учетом особенностей территории, ее истории и даже топонимики.

При высадке деревьев на столичных улицах специалисты обращают внимание на архитектуру и климатические условия. Преимущественно высаживают липы, клены, декоративные яблони и хвойные породы. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Выбираем деревья, устойчивые к морозам, ветру и условиям мегаполиса. Они радуют глаз, очищают воздух, снижают шум и дают тень в жару. Проектировщики учитывают особенности территории, ее историю и даже топонимику, консультируются с дендрологами, чтобы подобрать оптимальный породный состав для каждого городского пространства», — написал Мэр Москвы.

Так, вдоль магистралей высаживают липы, вязы, клены и декоративные яблони — они образуют зеленый барьер. В скверах и парках больше видового разнообразия: здесь можно увидеть дубы, ели, каштаны, ивы и другие деревья. Рядом с больницами и поликлиниками сажают породы, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы организма, а главное — они гипоаллергенны.

С 2011 по 2024 год в Москве в рамках городских программ появилось около 13 миллионов деревьев и кустарников, среди них — примерно 34 тысячи крупномеров. Они украсили вылетные магистрали, в том числе Алтуфьевское и Варшавское шоссе, популярные улицы и крупные парки, многие площади, переулки, скверы, набережные Москвы-реки и Яузы, территории рядом с больницами и поликлиниками, станциями метро, Московских центральных диаметров и речными причалами.

На многих улицах города снова появились аллеи — например, на Тверской восстановили липовую аллею. Садовое кольцо вновь оправдывает свое название: здесь высадили более пяти тысяч деревьев.

«В 2025 году планируется высадить еще восемь тысяч деревьев. Каждый зеленый уголок в городе — это не только эстетика, но и вклад в здоровье, комфорт и настроение жителей», — добавил Сергей Собянин.