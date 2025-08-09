Силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Москву

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

Этой ночью дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) России была отражена атака украинского дрона на Москву. Об этом в своем личном блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву», — уточнил градоначальник.

По данным Сергея Собянина, на месте падения обломков в настоящее время продолжают работать специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.

Позже был сбит еще один вражеский БПЛА.

В ночь на 9 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать 12 российских регионов. Больше всего дронов было направлено на Курскую область — 28 БПЛА. Также массированной атаке подверглись Брянская, Калужская и Тульская области. Над Москвой ПВО РФ сбило один беспилотник. Всего в небе над регионами РФ уничтожили 97 украинских дронов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белгородской области при взрыве беспилотника пострадал ребенок. У 12-летнего мальчика диагностированы минно-взрывная травма и баротравма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.