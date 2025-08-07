Сергей Собянин сообщил о новых правилах для пользователей каршеринга в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Все водители будут обязаны пройти верификацию через платформу Mos ID.

С начала осени в Москве вступают в силу новые правила использования каршеринга. Все пользователи сервиса с 1 сентября будут обязаны пройти верификацию через платформу Mos ID.

Москва сегодня занимает лидирующие позиции в мире по количеству автомобилей, предоставляемых в аренду. Ежедневно каршеринговые машины совершают более 150 тысяч поездок, помогая горожанам передвигаться без необходимости владения личным транспортом.

Собянин отметил, что нововведение направлено на повышение безопасности дорожного движения. Верификация уже работает для курьеров и пользователей электросамокатов, с момента внедрения системы количество аварий снизилось на 60%.

Благодаря верификации власти смогут заранее ограничивать доступ к каршерингу для водителей с систематическими нарушениями ПДД, а в случае ДТП или других нештатных ситуаций, быстрее устанавливать личность арендатора.

Подтвердить аккаунт можно будет онлайн, процедура займет всего несколько минут.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что каршеринг в России перейдет на отечественные авто.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.