Сергей Собянин рассказал о строительстве дорог от МСД до Юрловского проезда

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Жители районов Свиблово, Останкинский, Отрадное и Южное Медведково получат удобную и современную транспортную сеть.

Продолжается строительство дорог от Московского скоростного диаметра (МСД) до Юрловского проезда. Проект также включает реконструкцию улиц Сельскохозяйственной и Декабристов. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Построим почти шесть километров новых дорог, пять подземных пешеходных переходов, очистное сооружение. Обновим и проложим 95,5 километра инженерных коммуникаций и благоустроим прилегающие территории. Работы выполнены почти на 70 процентов. Планируем закончить их до конца года», — написал Мэр Москвы.

В результате у жителей районов Свиблово, Останкинский, Отрадное и Южное Медведково появятся удобные и современные дороги рядом с домом. Они свяжут жилые кварталы, территории с новой застройкой, промышленные зоны и бизнес-центры. Ездить по городу станет проще, быстрее и комфортнее, а загруженность расположенных рядом дорог снизится.