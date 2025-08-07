В Москве пройдет Кубок Мэра по гонкам дронов с участием спортсменов из 11 стран

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Они будут соревноваться в трех дисциплинах.

Кубок Мэра Москвы по гонкам дронов пройдет в Центральном парке инновационного центра «Сколково» с 15 по 17 августа. В состязаниях примут участие спортсмены из 11 стран: Австралии, Белоруссии, Болгарии, Германии, Индии, Казахстана, Испании, России, Южной Кореи, Турции и Франции. Общий призовой фонд состязаний составит пять миллионов рублей.

Спортсмены будут соревноваться в дисциплине «Класс 330 — командный зачет». Это круговые гонки спортивных FPV-квадрокоптеров с видом от первого лица с пит-стопами. Такие дроны отличаются высокой скоростью и маневренностью. Командам необходимо преодолеть все препятствия воздушной трассы и первыми завершить дистанцию в 50 кругов.

Турнир пройдет в три этапа: четвертьфинал, полуфинал и финал. Перед началом состязаний 16 команд разделят на четыре группы с помощью жеребьевки. По итогам каждого этапа две слабейшие команды выбывают из борьбы, а две лучшие проходят в следующий раунд. Призовой фонд этой дисциплины составит четыре миллиона рублей.

«На Кубке Мэра Москвы соберутся сильнейшие пилоты России и других стран мира. Для нашей сборной это будет первый официальный старт на таком уровне. Это мероприятие имеет большое значение не только для российских спортсменов, но и для развития гонок дронов в целом. С особенным нетерпением мы ожидаем встречу бронзовых призеров Игр будущего Александра Холкина и Платона Черемных из России с серебряными медалистами Димо Штеревым и Антони Георгиевым из Болгарии. Их противостояние обещает стать одним из ярких событий турнира, и я уверен, что оно привлечет большое внимание зрителей», — отметил Илья Галаев, президент Федерации гонок дронов России.

Россию на Кубке Мэра Москвы представят семь команд из разных регионов, которые входят в состав сборной страны по гонкам дронов. Среди участников сборной — чемпионы России по гонкам дронов Данил Грязнов и Кирилл Лобань из Белгородской области, обладатели Кубка России и бронзовые призеры Игр будущего Александр Холкин и Платон Черемных из Москвы. Российскую сборную также представят Дмитрий Воронин и Егор Наумов из Самарской области, Григорий Миронов и Даниил Волок из Ленинградской области, Матвей Почекунин и Максим Нор из Новосибирской области, Никита Яушев и Стефан Афанасьев из Татарстана, Григорий Петров и Егор Костин из Санкт-Петербурга.

