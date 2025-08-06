Собянин: В Москве запущен проект по проактивным эндоскопическим исследованиям

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Такие исследования помогают на ранней стадии выявлять заболевания ЖКТ и патологии, предшествующие развитию онкологии.

Четыре года назад на базе Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина открылся первый столичный эндоскопический центр. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

«Жители города начали получать качественную диагностику заболеваний ЖКТ в максимально комфортных условиях. Благодаря этому онкозаболевания стали чаще выявляться на самой ранней стадии», — сообщил Мэр Москвы.

Немного позже заработали еще три эндоскопических центра — в городской клинической больнице имени В.М. Буянова, Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» и Московском клиническом научном центре имени А.С. Логинова.

В центрах проведено уже более 700 тысяч исследований и обнаружено свыше четырех тысяч злокачественных новообразований на нулевой и ранней стадиях.

Все обследования выполняются на самом точном оборудовании и под мягкой седацией, чтобы минимизировать дискомфорт пациентов. Время пребывания в эндоскопическом центре не превышает двух часов.

Около месяца назад в пилотном режиме заработал новый проект по проактивным эндоскопическим исследованиям. Они помогают выявлять заболевания ЖКТ на ранних стадиях, а также патологии, предшествующие развитию онкологии.

Для москвичей, которые не выполняли гастро- и колоноскопию в течение нескольких лет, открыли направления на обследования. Их уже прошли более 20 тысяч человек.