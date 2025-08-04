Сергей Собянин рассказал о реставрации одной из старейших усадеб Москвы

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Кусково — уникальный архитектурно-парковый ансамбль XVIII века и единственный в России специализированный Музей керамики.

Усадьба Кусково — уникальный архитектурно-парковый ансамбль XVIII века и единственный в России специализированный Музей керамики. О значимости объекта напомнил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Летняя резиденция семьи Шереметевых сформировалась в середине XVIII века и делится на три части: регулярный парк с дворцом и павильонами, запрудную зону и английский пейзажный парк «Гай».

Особое внимание уделяется сохранению регулярной части усадьбы, где находятся мраморные скульптуры, обелиск, колонна, пруды и каналы. В последние годы здесь ведется масштабная реставрация — обновлены фасады дворца и павильонов, восстановлены памятники, отреставрирован парк и благоустроен лесопарк. В настоящий момент продолжаются работы в Швейцарском домике.

С 1919 года усадьба открыта как музей, который ежегодно посещают свыше миллиона человек. Впереди празднование юбилея 9 августа с бесплатными экскурсиями, выставкой редких фотографий XIX века и исторической лекцией о потерянных памятниках усадьбы.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил важность бережного отношения к культурному наследию и подчеркнул, что Кусково остается одним из любимых мест отдыха жителей столицы.

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