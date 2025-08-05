Шоу-биз за неделю: жену Реввы назвали проституткой, а Тарасова обвинили в измене

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

За прошедшую неделю многие звезды вновь оказались втянуты в скандалы. Кто-то так и не смог наладить отношения со своей семьей, а кто-то сам принес в нее разруху.

У футболиста Дмитрия Тарасова не получилось изменить жене, певец Александр Ревва столкнулся с шантажом со стороны матери, а иноагента Максима Галкина* заподозрили в новой любви. Это новости недели шоу-бизнеса, и продюсер 5-tv.ru Дмитрий Дмитриев.

Отшили и опозорили

Футболист Тарасов во время недавней поездки в Сочи пытался завести знакомство с двумя моделями, но те лишь посмеялись над спортсменом и выложили их переписку в сеть. Примечательно, что модель Анастасия Костенко никак действия супруга комментировать не стала, помня, видимо, как сама увела его из прошлой семьи.

Мать против семьи сына

Александр Ревва рассказал, что мать стала угрожать ему в последнее время. Она заявила, что пойдет на шоу и расскажет, что его дети — не его вовсе, а жена артиста якобы обычная проститутка. При этом певец заявил, что содержит своих родителей и пытается заставить их начать ходить к психологу, но те не соглашаются и раз за разом лишь вредят звезде.

Молодится, но для кого

Иноагент Максим Галкин* вдруг стал молодиться. Артист поделился в Сети, что стал усиленно тренироваться. К тому же он поменял внешность, сделав новую прическу, из-за чего сразу помолодел лет на десять. Стоит отметить, что певец часто ездит с гастролями по городам и странам, надеясь хоть как-то заработать, поэтому многие заподозрили, что он нашел себе новую пассию, ради которой и стал так стараться, пока артистка Аллочка Пугачева не видит.

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Подарил 15 миллионов

Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов, выйдя из колонии, вдруг подобрел. Пока актера всячески осуждали пользователи сети, он вспомнил о старом грешке и отказался от своей доли в квартире дяди, которую тот завещал семье Громовых за 20-летнюю заботу о нем. Долгое время опьяненный талантом Ефремов пытался наплевать на последнюю волю родственника и выдворить опекунов, но теперь одумался. Неужели решил обелить репутацию за 15 миллионов рублей?

Вломилась в чужую уборную

Певица Марго Овсянникова вновь опозорилась. Протеже народного артиста Российской Федерации Филиппа Киркорова поделилась, что однажды она забежала в гримерку к народному артисту Российской Федерации Николаю Баскову, потому что очень хотела в уборную. Но в самый неподходящий момент певец вернулся. В итоге Киркорову пришлось объясняться перед своим другом, прося того забыть подобный конфуз. Но Марго сама проболталась о своей неудаче, изгаляясь в попытке привлечь внимание публики.

У любых действий есть свои последствия, и многие звезды с ними уже столкнулись, поэтому, чем торопиться что-то делать — подумайте. Это были новости недели шоу-бизнеса, и продюсер 5-tv.ru Дмитрий Дмитриев.

* — признан иноагентом по решению Минюста на территории РФ.