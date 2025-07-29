Шоу-биз за неделю: Ивлеву напомнили об алиментах, а Семенович разорила мужа

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

За прошедшую неделю многим российским звездам пришлось вспомнить об ошибках прошлого. Скелеты посыпались из шкафов знаменитостей, потребовав высокую цену за былое молчание.

Актриса и певица Анна Семенович разорила жениха, шеф-повару Ивлеву напомнили о многомиллионных долгах, а телеведущая Настя Ивлеева отмолила грехи. Это новости недели шоу-бизнеса, и продюсер 5-tv.ru Дмитрий Дмитриев.

Не успел сбежать, и его разорили

Возлюбленный Анны Семенович забрал все ее деньги и сбежал. Именно так долгое время говорили о звездной паре. Но все это оказалось обычными слухами. Да, конечно, в союзе знаменитостей нашелся свой «воришка», но им оказалась сама Семенович.

Певица призналась, что разорила возлюбленного, но из цепких рук, которыми она и украла его из другой семьи, так и не выпустила. Вот она, сила опыта.

Отмолила грехи и стала оголяться

Настя Ивлеева снова стала выкладывать в сеть пикантные фотографии. Сначала телеведущая поплакалась фанатам, что после скандала с голой вечеринкой она вместе с одеждой потеряла и смысл жизни, но нашла спасение души на исповеди в церкви.

Вот так, отмолив грехи, знаменитость решила, что можно снова оголяться, и покорила зумеров.

Сначала она поделилась фотографиями в белых мини-шортах и майке, а после и вовсе предстала в образе лесной нимфы, выйдя из воды в прозрачном нижнем белье. Ну а что, зумерам нравится, они точно за такое не отменят.

Заслужил награду и осуждение общества

Богомолов ответил хейтерам. Недавно режиссер отметил свой юбилей и стал заслуженным деятелем искусств. Многие посчитали, что награду Богомолов получил не совсем честно и без вмешательства красноречивой супруги не обошелся.

Возможно, она также и подтолкнула режиссера не игнорировать хейтеров, а заявить об их ограниченности.

Именно так Богомолов и поступил, назвав себя истинным талантом, с которым каждый хочет работать. Но кого именно режиссер имел в виду… остается неизвестным.

Долг в восемь миллионов

Шеф-повар Константин Ивлев выплатил восемь миллионов рублей, которые он задолжал на алименты своей дочери Марусе от прошлого брака. О долге заявила бывшая супруга Ивлева, пытаясь защитить права своей наследницы.

Примечательно, что повар вполне мог заботиться о девочке, но вместо этого он транжирил, отдыхая на Мальдивах с нынешней женой и моделью Валерией Куденковой. Но когда его прижали к стенке — сразу все заплатил.

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От истерик к семейному счастью

Дочь певицы Любови Успенской наконец нашла себе партнера. Еще недавно художница Татьяна Плаксина оскорбляла мать и требовала всех восхвалять ее «уникальное» творчество.

Но теперь у необычного блогера нашелся настоящий поклонник. Раскрывать личность возлюбленного Татьяна Плаксина не стала, только выложила фотографию с ним.

Интересно, а это тоже плоды эзотерических практик и взглядов, или колдовство матери художницы и ее материального состояния?

Как бы то ни было, но у всех есть свои ошибки. Вот только это не значит, что от них нужно бежать, ни к чему хорошему это не приведет. Это были новости недели шоу-бизнеса, и продюсер 5-tv.ru Дмитрий Дмитриев.

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