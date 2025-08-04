Собянин рассказал, как город готовит специалистов для электронной промышленности

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Колледж — это не запасной путь, а точка старта в профессии, отметил мэр Москвы.

Учитывая высокий спрос современного рынка труда на специалистов со средним профессиональным образованием, в Москве сделали модернизацию колледжей одним из ключевых проектов в сфере образования. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Сергей Собянин.

«В новом учебном году: Свыше 2,6 тыс. студентов будут получать профессии, связанные с электроникой; 70% учебного времени — практика в мастерских, лабораториях и на предприятиях-партнерах; 95% выпускников трудоустраиваются по специальности», — написал мэр.

Он также отметил, что выпускники работают в «Алмазе», «Авиамарке», «НАМИ», «Аэроприборе», проходят практику в Пилюгина и «Субмикроне».