Более 50 тысяч зрителей посмотрели цирковое шоу «Сны Пушкина» в «Лужниках»

Фото: предоставлено организаторами шоу «Сны Пушкина»

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Показы уникального представления в Москве продлятся до 21 сентября.

За два месяца театрализованное цирковое шоу «Сны Пушкина» в зале «Дружба», расположенном на территории столичного спортивного комплекса «Лужники», посетили более 50 тысяч зрителей. Шоу продлится до 21 сентября.

Представление подготовлено «Новым русским цирком» в партнерстве с компанией «Иннопрактика» и Всероссийской федерацией танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла. Выступления будут идти до 21 сентября 2025 года.

Фото: предоставлено организаторами шоу «Сны Пушкина»

«Очень много впечатлений после просмотра. Вдохновляющее и ошеломляющее представление. Совершенно непонятно, как это все делают артисты и чего им это стоит, хотя выглядит все легко и непринужденно. В шоу много юмора, много очевидных перекличек с Пушкиным, и ты сидишь и разгадываешь ребус, какая это сказка», — поделилась мнением актриса театра и кино Нелли Уварова, побывавшая на шоу.

В программе «Сны Пушкина» представлены оригинальные номера, в которых классические цирковые жанры сочетаются с брейкингом, акробатическим рок-н-роллом и современным танцем. В постановке задействованы более 60 артистов, в числе которых лауреаты международных фестивалей, заслуженные мастера спорта, чемпионы России и мира.

Фото: предоставлено организаторами шоу «Сны Пушкина»

Уникальность шоу заключается в языке, которым артисты говорят со зрителем. Последовательное драматическое действие разворачивается с помощью трюков и художественных приемов. Многие из представленных номеров используются в цирковом искусстве впервые, например, множественный кор-де-парель, аналогов которому в мире нет.

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