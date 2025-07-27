Шесть минут полной темноты: когда пройдет масштабное затмение века

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По расчетам ученых, оно будет самым длительным в период с 2009 по 2114 год.

Жители Земли смогут увидеть невероятное и завораживающее зрелище. Солнечное затмение погрузит часть планеты во тьму на шесть минут. И вот, что нужно знать, о самом масштабном и полном солнечном затмении за сто лет, которое пройдет 2 августа 2027 года.

Где и во сколько можно увидеть затмение?

Застать солнечное затмение смогут жители стран Северной Африки, Южной Европы и Ближнего Востока. По расчетам ученых, оно продлится шесть минут 22 секунды и станет самым длительным за период с 2009 по 2114 год.

Затмение стартует в Северной Атлантике. Продолжит свой путь через юг Испании, Гибралтар, Марокко, Алжир, Тунис, Ливию, Египет, Саудовскую Аравию и Йемен. Конечной точкой станет Индийский океан. По приблизительным оценкам, свидетелями исторического события станут 89 миллионов человек.

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Лучше всего его наблюдать из тех городов, в которых фаза затемнения будет самой продолжительной. Например, в египетском Луксоре, в тунисском городе Сфакс и в испанских городах Кадис и Тарифа.

Затмение пройдет весь маршрут с 10:30 до 15:43 по московскому времени.

На какие знаки зодиака повлияет солнечное затмение?

Астрологи сошлись во мнении, что скрытое Луной Солнце кардинально изменит жизнь следующих знаков зодиака: Весов, Овна, Козерога и Рыб.

Людей, родившихся под этими созвездиями, ждут новые начинания, переосмысление ценностей, прощание с прошлым, возрождение угасшего огня.

Когда в России будет солнечное затмение?

Россию солнечные затмения тоже не обходят стороной. 29 марта Солнце частично пряталось за Луной. Фазу затмения тогда можно было наблюдать на севере Мурманской области.

Ближайшее для жителей РФ затмение состоится 7 сентября, однако оно будет не солнечным, а лунным. При этом, спутник Земли скроется полностью с 18:28 и до 23:55 по московскому времени.

Как безопасно наблюдать за солнечным затмением?

Если наблюдение за затмением Луны безопасно для человека, то вид на сокрытое Солнце может обжечь сетчатку глаза и повредить зрение. И даже обычные солнцезащитные очки вряд ли помогут. Лучше всего надеть специальные маски или очки для сварки.

Какие затмения пройдут в 2025?

Несмотря на то, что историческое затмение Солнца не будет видно из России, никто не мешает посетить другую страну. Если вы не хотите ждать два года, то ближайший раз светило будет прятаться 21 сентября. Это событие можно застать в Австралии, Антарктиде, в акваториях Тихого и Атлантического океанов. Луна закроет 85,5% солнечного диска.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что НЛО может атаковать Землю в ноябре 2025 года.

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