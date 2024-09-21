Не просто совпадение: что означают одинаковые или «ангельские» цифры на часах

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Если вы хоть раз в жизни замечали на часах комбинации чисел по типу 22:22 или 21:21, то знайте — вам хотят передать важное послание.

Наверняка вы замечали на циферблате часов или дисплее телефона повторяющиеся цифры, когда значения часов и минут совпадают. О том, что это означает, в беседе с 5-tv.ru рассказал экстрасенс и оккультист Андрей Харрис.

По мнению эксперта, таким образом на языке чисел с нами разговаривают загадочные покровители, а именно наши ангелы-хранители. Поэтому если такие цифры очень часто появляются в вашей жизни, то однозначно обратите на них свое внимание и пытайтесь разобраться.

Андрей Харрис объяснил, что могут значить комбинации повторяющихся чисел на часах:

01:01 — Пришло время действовать. Нельзя больше откладывать ничего на завтра. Начинать нужно сейчас, иначе счастливый шанс судьбы будет упущен.

02:02 — Предвещает появление загадочной женщины, которая сыграет важную стратегическую роль в вашей жизни и повернет ее в лучшую сторону, поэтому будьте внимательны.

03:03 — Предвещает скорое богатство и материальные подарки. Если вы испытывали проблемы в этой сфере, то совсем скоро все наладится.

04:04 — Призывает к структурированию своей жизни. Постарайтесь подчинить все законам и правилам. Здесь не место разгильдяйству. Если проявите выдержку, то получите награду.

05:05 — Призывает к духовному развитию. Стоит задуматься, что существует не только материальный мир, но и мир духовный, незримый. Посвятите время медитациям, чтению особой литературы, посетите святые места.

06:06 — Предвещает приятные изменения на любовном фронте. Одинокие люди наконец-то встретят свою судьбу, а те, у кого были проблемы в отношениях, переживут их.

07:07 — Предвещает карьерный прорыв, а для предпринимателей — развитие их бизнеса. Впрочем, любые дела, которыми вы занимаетесь, будут у вас получаться.

08:08 — Абсолютно карьерный знак. Предвещает повышение, новую должность, популярность, а также наличие последователей. Все то, что вы делали — было не зря. Это простоит века.

09:09 — Заставляет нас обратить особое внимание на свое здоровье, ведь возможно, где-то уже случился сбой, который вы не замечаете. Лучше пройдите медицинское обследование.

10:10 — Вы находитесь под покровительством самой фортуны. Ангелы очень рады, что в вашей жизни настал такой момент. Воспользуйтесь счастливым шансом, чаще загадывайте желания, занимайтесь визуализацией перед сном. Именно сейчас настало время исполнения всех ваших желаний.

11:11 — Уникальная комбинация. Именно здесь впервые с вами заговорит ваш ангел-хранитель. Вам покровительствуют сами небеса, настал один из лучших периодов жизни. Здесь не нужно грустить — нужно отпустить весь багаж прошлого. Самое время начать получать от жизни все, поэтому — только позитивный настрой! Тогда ваша жизнь изменится к лучшему.

12:12 — Это сочетание цифр заставляет нас задуматься о карме, обратить внимание на причинно-следственную связь в наших действиях, ведь если мы где-то в прошлом немного согрешили, то совсем скоро получим воздаяние этой самой кармы. Однако этого можно избежать, если начать жить осознанно.

13:13 — Вопреки расхожему мнению, эта комбинация не является какой-то негативной, Она лишь предвещает о том, что в вашей жизни начнутся очень сильные перемены трансформации. Будьте готовы к тому, что жизнь покинут ненужные люди. Отношения, которые изжили себя, просто уйдут, Вы можете уйти с работы, а также оказаться в каком-то кризисе, но именно он откроет вам новые возможности и путь дальше.

14:14 — Уникальная целительная энергия ангелов. Она говорит вам позаботиться о своем теле, тогда и в нем будет жить здоровый дух. Больше отдыхайте, проведите «чекап» организма. Совместите духовное и материальное. Можно даже поехать куда-то отдохнуть.

15:15 — Мощная творческая энергия вливается в вашу жизнь. Самое время воплотить давнишюю идею, какой-то арт-проект. Однако у этого числа есть и другая, теневая сторона: вас может кто-то обманывать или делать на вас магическое воздействие. Внимательно проверьте свое окружение и доверьтесь интуиции.

16:16 — Обостряет все вопросы, связанные с недвижимостью и строительством. Эта сфера вашей жизни в ближайшее время будет очень активной.

Также относится и к карьере. Если ваша карма чиста, то вы можете продвинуться значительно вверх, но если она все-таки не такая чистая, как хотелось бы, то вы можете получить удар судьбы. Поэтому если вы получаете такой знак, то заранее обдумайте все свои поступки.

17:17 — Уникальное число исцеления и исполнения желаний. Такой знак особо хорош в жизни человека, который долгое время болел, либо же находился в кризисе. Он означает, что вашу жизнь вмешались высшие силы и прямо сейчас в ней случится возрождение, а вас приведут к свету. Больше не стоит бояться.

18:18 — Эта комбинация открывает совершенно другие глубины. Вокруг вас могут затеваться различные интриги, действия за вашей спиной могут оказаться враждебными. Обратите внимание на все, что происходит вокруг, чтобы не стать жертвой мошенников либо злых людей. И пытайтесь избавиться от различного рода негативных качеств: не обманывайте, не изменяйте и не распускайте сплетни.

19:19 — Знак абсолютного счастья. Предвещает скорое рождение детей в жизни женщин и обретение желаемого в жизни мужчин. Также это скрытый знак с небес, что вы делаете все правильно, и все не просто так. Вы следуете своей судьбе, и все идет по четко намеченному сценарию. Иногда очень важно получить такую ремарку.

20:20 — Это говорит о том, что вы совершаете одну и ту же ошибку уже много раз, и высшие силы уже не будут давать вам поблажек. Настало время задуматься над своим поведением и изменить его вектор.

21:21 — Предвещает счастливые времена. Вас ждет скорое путешествие или крупные изменения в вашей жизни. Все то, о чем вы так давно мечтали, наконец-то случится. Также это дополнительный знак рождения детей в будущем.

Также, по одной из версий, эту комбинацию цифр посылают в жизнь высшие силы, когда хотят сказать человеку: «Молодец, ты все делал правильно. Мы тобой довольны».

22:22 — Этим сочетанием цифр наши высшие покровители хотят сказать, что мы мало их слышим и не прислушиваемся к советам. Необходимо доверять своей интуиции, смотреть вещи сны и замечать любые знаки Вселенной. Ангелы очень сильно хотят до нас докричаться, поэтому стоит обратить туда свое повышенное внимание.

23:23 — Вы слишком мало времени уделяете своим родителям. Вы являетесь своеобразным «избранным» человеком для своего рода, который должен вывести его на совершенно новый уровень: должен его укрепить, всех сплотить. Больше проводите времени с семьей и разрешайте родовые проблемы.

00:00 — Поистине уникальная последовательность цифр. Она попадается достаточно редко и означает, что вся ваша жизнь, которая была до этого знака, прожита неверно. Вы делали какие-то несправедливые решения, шли не по своему пути. Сейчас у вас есть второй шанс все поменять, поэтому внимательно взвесьте все, что вы делали, найдите ошибки в прошлом. Постарайтесь их исправить.

Если есть какие-то сферы деятельности, которые вы отвергали, но очень хотели освоить, скорее всего, это знак, и время пришло.

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