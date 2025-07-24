Собянин: творческий потенциал Москвы находит признание за рубежом

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Столичные предприниматели получают уникальные возможности для выхода на мировой рынок.

Творческий потенциал Москвы находит признание не только в стране, но и за рубежом — география экспорта компаний креативных индустрий столицы охватывает практически весь мир. Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как город помогает креативному предпринимательству продвигать московские бренды и делать их более узнаваемыми за границей. До этого Мэр Москвы писал о ключевых городских проектах по поддержке арт-индустрии и о том, как столица развивает креативные индустрии.

Московский экспортный центр

В 2024 году на Москву пришлось 64 процента экспорта компаний креативных индустрий России. Поддержку столичному бизнесу в выходе на международные рынки оказывает Московский экспортный центр. В 2024-м поддержанный экспорт креативных индустрий увеличился в 15 раз относительно показателей 2023 года и составил 1,2 миллиарда рублей.

«Ключевой инструмент продвижения московских брендов — участие в международных выставках (как на своих площадках, так и за границей). Это отличная возможность установить деловые контакты с коллегами и партнерами, а также получить экспертную оценку профессионалов индустрии», — написал Мэр Москвы.

Значительный вклад в продвижение креативных предпринимателей вносит активная культурная и досуговая программа проектов «Зима в Москве» и «Лето в Москве». Большое количество уникальных представлений, спектаклей и других мероприятий под открытым небом привлекают в город туристов со всей России и из других стран, создавая дополнительный спрос и возможности для продвижения креативных проектов.

Московская неделя моды

Одним из крупнейших домашних событий стала Московская неделя моды, которая проходит дважды в год. В марте ее посетили свыше 65 тысяч человек, коллекции представили 186 брендов из 27 регионов России и девяти стран мира. По итогам мероприятия участники заключили сотни контрактов.

С 28 августа по 2 сентября в столице пройдет пятая Московская неделя моды. Основной площадкой станет парк «Зарядье». Дизайнеры покажут свои новые коллекции, обменяются опытом, обсудят мировые тренды и смогут договориться о совместных проектах.

В календаре мероприятий международного уровня в креативной сфере ежегодно появляются и совсем новые отраслевые события. За пять лет системной работы по развитию креативных индустрий в Москве сформирован большой потенциал для продвижения достижений и выстраивания партнерских отношений на мировом уровне по всем ключевым направлениям этого сегмента экономики.

Московская международная неделя кино

В прошлом августе в столице провели первую Московскую международную неделю кино, на которой было представлено более 70 фильмов из 28 стран, в том числе Индии, Китая и Ирана, а также свыше 40 российских анимационных и кинопроектов. В мероприятии участвовали представители кинокомпаний, продюсеры, сценаристы и государственные деятели из 47 государств. По итогам мероприятия Москва заключила девять соглашений о сотрудничестве: четыре международных и пять внутрироссийских. В этом году Неделя кино пройдет вновь.

Московская международная неделя креативных индустрий

В декабре 2024 года состоялась Московская международная неделя креативных индустрий. В ней участвовали представители более 10 стран мира: Бразилии, Египта, Индии, Индонезии, Ирана, Китая, Таиланда, Турции и других. Во время мероприятия подписали ряд соглашений и экспортных контрактов в сфере кино, видеоигр, дизайна и анимации. Был также заключен контракт между российской и южнокорейской компаниями на публикацию шести отечественных игр.

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