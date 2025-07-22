Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для активного отдыха рядом с домом

Фото: © РИА Новости/Виталий Безруких

В 2025 году в столице планируется обновить и создать заново свыше 800 спортивных и более 1,5 тысячи детских площадок.

В Москве продолжается благоустройство территорий рядом с жилыми домами. О том, какая инфраструктура для активного отдыха появится в районах столицы в ближайшее время, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

«Благоустройство — это непрерывный процесс улучшений. Созданную когда-то инфраструктуру необходимо периодически обновлять. Кроме того, постоянно появляются новые идеи и проекты, достойные реального воплощения. В этом году мы продолжаем масштабную программу благоустройства городской среды. В планах — обновить и создать заново свыше 800 спортивных и более 1,5 тысячи детских площадок. Наша программа отвечает целям сразу нескольких нацпроектов, в том числе “Инфраструктуре для жизни”», — написал Мэр Москвы.

Спортивные площадки

Проекты текущего года отличаются большим разнообразием. Среди них привычные многофункциональные спортивные площадки, футбольные поля и турники, а также памп-треки и скейт-парки, для создания которых требуются особые условия.

Так, в этом году у дома 11а на 2-й Вольской улице в Некрасовке появится полноценный спортивный кластер. Под навесом разместятся турники и снаряды разного уровня сложности — от базовых перекладин для новичков до сложных конструкций для продвинутых спортсменов. Рядом расположится корт для падел-тенниса, скейт-парк и большое универсальное спортивное поле, которое зимой будет использоваться для катания на коньках.

Завершились работы в Спортивном сквере в Северном Бутове. Здесь обустроили футбольное поле, беговые дорожки, воркаут-зону с уличными тренажерами, места для занятий баскетболом и игры в настольный и большой теннис.

В Ясеневе создали качественное спортивное пространство на Ясногорской улице. Здесь оборудовали огороженное полноразмерное футбольное поле, баскетбольную площадку, беговые дорожки, а также отдельную территорию для уличного воркаута, на которой установили силовые тренажеры.

У Нижнего и Верхнего Ивановских прудов в районе Ивановское появится необычная спортивная зона. Помимо всесезонной спортплощадки, уличных тренажеров и скейт-парка, здесь сделают полосу препятствий с турниками, балансирами и веревочными переходами.

На Кетчерской улице в районе Вешняки обустроят скейт-парк и памп-трек для любителей экстремального спорта. Кроме того, тут установят уличные тренажеры и столы для настольного тенниса. Рядом расположится площадка для баскетбола и стритбола, а также универсальная спортивная площадка и фитнес-станция «Русский ниндзя».