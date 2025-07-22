Собянин: создание пяти центров женского здоровья планируется завершить в этом году

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В них будут обеспечены преемственность между амбулаторным и стационарным звеном, единые стандарты оснащения оборудованием и набора сотрудников.

Москва продолжает внедрять новый стандарт заботы о женском здоровье. В основе нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи — всесторонняя забота о женском здоровье и комфорт получения профильного лечения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Ключевой элемент — центры женского здоровья. Они приходят на смену устаревшему формату женских консультаций. Это клиники с новейшим оборудованием, где женщины могут получать профильную помощь в течение всей жизни. Они находятся в структуре многопрофильных городских больниц. Таким образом пациентки получают все лучшее, что есть в московском здравоохранении, причем в одном месте. Это особенно важно для будущих мам. На сегодняшний день мы открыли уже 11 центров женского здоровья», — написал Мэр Москвы.

До конца этого года планируется завершить создание пяти центров на базе:

городской клинической больницы (ГКБ) имени В.В. Вересаева на Лобненской улице (дом 10);

ГКБ имени С.С. Юдина на улице Медиков (дом 7);

ГКБ имени А.К. Ерамишанцева на улицах Печорской (дом 10, корпус 1) и Касаткина (дом 9);

ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой на улице Теплый Стан (дом 12б).

В дальнейших планах — открытие более 10 центров в разных районах Москвы.

Новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи включает полный цикл услуг — от консультаций и обследований до сопровождения во время беременности в структуре единого комплекса (центр женского здоровья — родильный дом или перинатальный центр — гинекологическое отделение многопрофильного стационара).

Ключевым элементом нового стандарта стали центры женского здоровья — современные клиники с широким спектром диагностических возможностей, где женщины могут получать акушерско-гинекологическую помощь в течение всей жизни, готовиться к беременности и наблюдаться у своего врача до рождения ребенка.

Новые центры призваны заменить традиционные женские консультации, в которых качество и комфорт медицинской помощи не соответствуют современным требованиям из-за разных причин, таких как:

размещение в небольших помещениях, в которых отсутствует возможность установить полный набор диагностического оборудования. Зачастую площадь консультаций составляет от 350 до 600 квадратных метров, а в некоторых из них всего три кабинета; отсутствие единых стандартов оснащения. Пациенткам приходится посещать другие медицинские организации для проведения не только специализированных, но и многих рутинных исследований, среди которых УЗИ; неравномерная загрузка специалистов и нехватка кадров. Отсутствие единых требований к кадровому составу снижает доступность медицинской помощи — не во всех женских консультациях есть узкие специалисты; невозможность создания комфортных условий пребывания.

В соответствии с новым московским стандартом в центрах женского здоровья обеспечены:

— преемственность между амбулаторным и стационарным звеном. Для пациенток это означает бесшовную маршрутизацию из центра женского здоровья в роддом, перинатальный центр или многопрофильную больницу. Здоровье женщины находится в руках одной команды профессиональных врачей;

— единый стандарт оснащения оборудованием, позволяющий выполнять полный спектр диагностических процедур (УЗИ, маммография, скрининг плода и другие) на современном высокотехнологичном оборудовании;

— единый подход к набору сотрудников. В центрах будут работать акушеры-гинекологи, терапевты, эндокринологи, психологи и специалисты других различных профилей;

— современные подходы к профилактике и лечению заболеваний, включая раннее выявление онкологических заболеваний, лечение бесплодия, патологии шейки матки и доброкачественных заболеваний молочной железы;

— удобные цифровые решения. Все данные о приемах, результатах обследований, анализах и назначениях хранятся в электронной медицинской карте, женские консультации и центры женского здоровья объединены на платформе ЕМИАС, а базовые процессы, в числе которых создание структурированных протоколов, паспорта участка, регистров и маршрутизация проходят в цифровом виде;

— комфортные условия для пациенток, обеспечивающие сохранение личного пространства, а также создание атмосферы уюта и позитивного настроя.

Кроме того, важное преимущество центров женского здоровья — доступность. Они принимают пациенток семь дней в неделю в отличие от старых женских консультаций, в которых прием ведется только по будням.

Медицинскую помощь в центрах женского здоровья получают женщины всех возрастов, в том числе во время беременности, а также пациентки диспансерных групп (с бесплодием и другими нарушениями здоровья, требующими специализированного лечения). Ведение беременности проходит в максимально комфортных условиях с широкими диагностическими возможностями и привлечением узкопрофильных специалистов.