Собянин: в Москве откроются 14 флагманских лыжных трасс с искусственным снегом

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Они появятся в разных районах столицы.

Правительство Москвы приняло решение о создании 14 флагманских лыжных трасс. Это станет первым шагом в реализации большой комплексной программы модернизации инфраструктуры для зимнего отдыха горожан, сообщил Сергей Собянин.

«С них начнется проект по модернизации инфраструктуры зимнего отдыха. В отличие от традиционной лыжни, оснастим их системами искусственного оснежения и ратраками, чтобы трассы работали весь сезон — независимо от погоды», — отметил Мэр Москвы.

Стандарт флагманской трассы также предусматривает наличие освещения для катания в вечернее время, раздевалок, пунктов питания и проката инвентаря, навигации, обустроенной стартовой и финишной зоны.

Летом флагманы могут быть использованы для катания на лыжероллерах и роликовых коньках.

Из действующих лыжней новому стандарту соответствует трасса на территории олимпийского комплекса «Лужники».

Осенью этого года первая флагманская трасса протяженностью 13 километров будет организована в парке 850-летия Москвы. По сравнению с ранее действовавшей лыжней вдоль трассы появятся дополнительное освещение и новые павильоны кафе, один из которых — с раздевалкой.

В дальнейшем будут созданы флагманские трассы «Битцевский лес», «Братеевская», «Яуза», «Новая звезда», «Гребной канал», «Зеленоградская», «Вороново», «Боровская» и другие.

В целом планируется обустроить на новом качественном уровне более 700 километров лыжных трасс, в том числе около 200 километров флагманских, свыше 260 километров окружных и порядка 240 километров районных трасс.