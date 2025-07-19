Собянин: первый участок Рублево-Архангельской линии метро полностью пройден

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Работы шли менее трех месяцев в сложных геологических условиях.

На строящемся участке Рублево-Архангельской линии метро завершены основные проходческие работы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в официальном Telegram-канале.

Тоннелепроходческий комплекс «София» завершил прокладку второго, левого, перегонного тоннеля от будущей станции «Звенигородская» до демонтажной камеры, расположенной у станции «Шелепиха». На преодоление 348 метров под землей машине понадобилось менее трех месяцев, несмотря на сложные геологические условия.

Ранее «София» уже завершила проходку правого тоннеля на этом же отрезке. По словам метростроителей, часть маршрута пришлось преодолевать горным способом — практически вручную, с применением средств малой механизации. Таким образом, полностью завершена механизированная проходка на всем участке от «Шелепихи» до «Бульвара Генерала Карбышева» длиной 4,8 км.

Новые тоннели будут интегрированы с уже существующей инфраструктурой. До этого работы на направлении выполнялись также с помощью проходческих комплексов «Натали» и «Виктория», которые проложили тоннели от «Звенигородской» до «Народного Ополчения» и далее до «Бульвара Генерала Карбышева».

Открытие первого участка Рублево-Архангельской линии планируют уже в следующем году. Ветка станет 17-й линией московского метро и соединит деловой центр «Москва-Сити» со смарт-районом СберСити. Всего на линии запланировано 12 станций, а в перспективе она будет продлена до Красногорска.