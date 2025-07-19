Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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На месте падения обломков вражеских дронов работают экстренные службы.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте падения обломков вражеских дронов работают экстренные службы.

Несколькими часами ранее Собянин также сообщал о пресечении попытки атаки ВСУ на столицу. В 22:43 был уничтожен еще один беспилотник.

Также в Минобороны РФ сообщили, что 18 июля, в период с 18:15 до 23:05 по московскому времени, средства ПВО уничтожили 87 беспилотников Украины. Большая часть из них была ликвидирована в небе над Брянской областью.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.